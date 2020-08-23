В матче со «СКА-Хабаровском» получил травму защитник «Факела»

Игра с хабаровчанами у воронежцев не заладилась. Фото с сайта СК "Факел".

В выездном матче, где «Факел» проиграл «СКА-Хабаровску» 0:1, получил травму руки игрок нашей команды Федор Первушин.

- Вышедший на замену на 26-й минуте защитник уже спустя шесть минут в игровом столкновении получил частичный разрыв мышц и связки правого локтевого сустава и был вынужден покинуть поле. Срок восстановления локтя Фёдора – от 10 до 14 дней, при этом не исключено, что по ходу реабилитации Первушин сможет полноценно участвовать в тренировочном процессе и играх команды раньше, чем травма руки будет залечена окончательно, - сообщили в спортклубе.