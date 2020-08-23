В Воронежской области осудили серийных грабителей, которые "шли на дело" каждый раз под алкоголем

Кантемировский районный суд вынес приговор трем местным жителям 30, 34 и 53 лет. Любопытно, что они совершили серию краж, находясь в состоянии алкогольного опьянения. А вынесли мужчины не мало.

Так, 1 января этого года они проникли в один из частных домов и вынесли оттуда бензопилу «SD Master 3816», электросварку «Инвертор-Master 202», электрический рубанок, электрическую дрель «BOSH», электрический лобзик «STURM & STEIN», строительный степлер и электрическую болгарку «Диолд». "Улов" составил 24,3 тысячи рублей.

Затем 12 января два члена компании - 30 и 53 лет - опять же "под мухой" обчистили дом своей знакомой в Россоши - украли, пока никто не видел, два компьютерных монитора и клавиатуру. Ущерб составил на этот раз 5,6 тысяч рублей.

Но и на этом мужчины не успокоились: алкоголь толкнул их на еще один "подвиг", причем в тот же день. Два товарища успели украсть велосипед стоимостью 6,8 тысяч рублей.

В итоге 34-летнего приговорили к шести месяцем лишения свободы условно. 30-летний получил 2,4 года колонии строгого режима. Мужчине 54 лет тоже дали 2,4 года, но с отбыванием в исправительной колонии особого режима.