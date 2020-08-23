Под Воронежем очевидцы заметили столб дыма

Посетители ТРЦ Сити-парка "Град" сегодня под Воронежем заметили столб дыма. Люди испугались, когда увидели пред собой такую картину.

Оказалось, что в Рамонском районе горит трава.

- В 15.50 поступило сообщение о загорании растительности в районе села Ямное. На данный момент идёт горение травы и кустарника на площади порядка 5 гектаров, угрозы ничему нет. Работают шесть отделений противопожарной службы, техника лесхоза, подвоз воды осуществляется техникой комбинатов благоустройства. Пожар локализован, огонь не распространяется, идёт тушение, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

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