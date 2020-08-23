Воронежский заповедник показал многодетную лосиху

В Воронежском заповеднике на фотоловушку попала лосиха с тремя лосятами. Мама привела к водоему сразу трех малышей - к концу лета они подросли и окрепли.

В заповеднике отметили, что у лосих редко рождается больше двух детенышей. А так, чтобы сразу три, - это большая удача.

- Таких случаев в Воронежском заповеднике ранее не наблюдали. Самка привела к водопою троих уже подросших малышей. Выкормить и защитить такое беспокойное семейство невероятно тяжело для самки, поэтому большая удача, что лосята благополучно пережили первые недели своей жизни. В литературе описаны случаи, когда лосёнок после гибели своей матери прибивался к другой самке. Такая вероятность не исключена и в нашем случае. Тем более что в этом возрасте малыши уже питаются растительной пищей и не так зависят от молока матери, хотя лактация у самок продолжается до осени. Будем надеяться, что многодетное семейство ещё не раз попадётся на нашу фотоловушку! - отметили в заповеднике.