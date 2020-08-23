Жительница Воронежа перевела мошеннику более 150 тысяч рублей

Из архива "КП".

Жительница Воронежа перевела мошеннику более 156 тысяч рублей. В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что 69-летней женщине на телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о хакерской атаке на ее карту. Чтобы защитить деньги, он ей продиктовал последовательность операций, которые было необходимо осуществить. В итоге деньги с ее карты ушли так быстро, что она не успела и опомниться. Только после этого пострадавшая поняла об обмане и обратилась в полицию.

- Мошенники попытаются получить от вас сведения о банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции у банкомата, попросят сообщить коды которые приходят к вам на телефон. В случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на официальном сайте банка, - напомнили в полиции.