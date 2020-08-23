В Воронеже в последнюю неделю августа будет хорошая погода

Последняя неделя лета порадует воронежцев прекрасной погодой. Днем будет достаточно тепло и даже, можно сказать, жарко, без осадков. А вечера уже стали холодными, напоминая, что сентябрь близко и природа постепенно готовится к отдыху.

Итак, вот что сообщает Воронежский гидрометеоцентр.

В понедельник, 24 августа будет малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура ночью 10-12 градусов, днем 26-28 градусов.

Во вторник, 25 августа, также малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью 11-13 градусов, днем - 28-30.

В среду, 26 августа, малооблачно, без осадков. Ветер южный, слабый. Температура ночью 13-15 градусов, днем - 28-30.

В четверг, 27 августа, малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Температура ночью 13-15 градусов, днем - 27-29.