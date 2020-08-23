В Воронежской области директор сельхозпредприятия вовремя не обеспечил защитных мер после первого заболевшего коронавирусом

Из архива "КП".

Грибановский районный суд признал виновным директора местного сельхозпредприятия в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Административное правонарушение зафиксировали сотрудники Роспотребнадзора при проведении проверки по факту первого заболевшего коронавирусом на предприятии.

- При появлении первого больного мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции, были проведены спустя несколько дней, перчатки и антисептик закуплены в недостаточном количестве, воздух не обрабатывается ультрафиолетом, не предусмотрена замена индивидуальных масок работниками каждые 3-4 часа, - сообщает пресс-служба районного суда.

За то, что эти нарушения могут привести к распространению коронавируса, суд оштрафовал директора предприятия на 50 тысяч рублей.