Полицейские нашли у жителя Воронежской области коробку, доверху наполненную коноплей

44-летний житель села Гвазды Бутурлиновского района хранил дома коноплю. Кто-то донес информацию об этом сотрудникам полиции, и те нагрянули к мужчине в гости. Они обыскали его дом и надворные постройки и нашли то, что искали.

- В сарае оперативники обнаружили картонную коробку, доверху наполненную высушенными частями конопли. Изъятое направили на исследование, и там подтвердили, что вещество действительно оказалось наркотическим средством – марихуаной, масса которой в высушенном состоянии превысила 400 граммов, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Селянин пояснил полицейским, что намеревался использовать наркотик для личного употребления. Гражданин также указал место, где были собраны части конопли. В его отношении возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».