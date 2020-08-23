Воронежец воспользовался тем, что продавец отвлеклась, и похитил у нее сумку

Из архива "КП".

Воронежские полицейские поймали мужчину, который похитил у 41-летней продавщицы сумку. В ней были мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что женщина пришла рано утром на работу в продуктовый павильон, расположенный на улице Шишкова.

- Открывая дверь, продавец оставила рядом с ней свою сумку и отошла к другому входу. Вернувшись через несколько минут, она обнаружила, что сумки нет, - рассказали в полиции.

В итоге стражи порядка поймали грабителя благодаря записям с камер видеонаблюдения и опросам очевидцев. Это помогло им установить личность преступника - им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний воронежец. Оперативники его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Там он признался в краже и рассказал, что распорядился содержимым сумки по своему усмотрению.

Подозреваемый находится под подпиской и невыезде. По статье УК РФ "Кража" ему грозит до пяти лет тюрьмы.