Из архива "КП".

На воскресенье 23 августа в Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 98 человек (для сравнения, вчера было 94). К сожалению, судя по всему инфекция пока не собирается покидать наш регион, хотя в целом по стране наблюдается положительная динамика, и общее количество случаев уже не превышает пяти тысяч.

Но вернемся к Воронежской области. Всего с начала пандемии ковид подтвердился у 13342 человек. Выздоровели 11811.

В активной стадии инфекция сейчас протекает у 1427. Также стало известно, что на днях закрыли на карантин общежитие №4 ВГУ на ул.Фридриха Энгельса. Там коронавирус нашли у студента.

За все время умерло 119 пациентов.