В Воронеже водитель "Лады" сбил на переходе велосипедиста

ДТП произошло в пятницу, почти в пять вечера в Воронеже на улице Генерала Лизюкова у дома №61 «А». Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, 57-летний водитель «Лады-Гранты», двигаясь в сторону ул. 60 Лет ВЛКСМ, не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнего велосипедиста. В итоге мужчина сбил подростка, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения ТС. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с травмами попал в больницу.

Всего в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в полиции, зарегистрировано 124 ДТП, из них в областном центре – 79, на федеральных трассах - 10, в районах области – 35. В 15 ДТП травмы различной степени тяжести получили 26 человек.