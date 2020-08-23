Воронежцев просят о помощи в поисках 40-летнего мужчины

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Волонтеры Поискового отряда "ЛизаАлерт" просят воронежцев о помощи в поисках 40-летнего Александра Селиверстова.

Мужчина пропал 21 августа, и с тех пор о нем чего не известно.

Его прост 1,77 м, имеет русые волосы, каре-зеленые глаза. Он среднего телосложения. На момент исчезновения Александр Селиверстов был одет в синюю мастерку, синие джинсы, на ногах - серые кроссовки, на голове - синяя кепка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ).