Благодаря семейному скандалу в воронежском дворе нашли мини-плантацию конопли

Благодаря семейному скандалу полицейские нашли мини-плантацию конопли. Правоохранителей вызвали в переулок Червонный, где произошел бытовой конфликт.

Во время осмотра территории на приусадебном участке полицейские обнаружили 30 кустов, похожих на коноплю. Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятые растения содержат наркотические вещества.

В отделе полиции 36-летний владелец дома признался, что выращивал коноплю для собственного использования. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, ему грозит до двух лет лишения свободы.