У кого из воронежцев не будет горячей воды с 24 до 31 августа

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Воронежские коммунальщики продолжают ремонт теплотрасс и котельных к осеннее-зимнему сезону. В последнюю неделю августа не будет горячей воды по следующим адресам:
Центральный район
До 27 августа
ул. К. Маркса, 45а
ул. 25 Октября, 15, 31, 41а
ул. Б. Стрелецкая, 20д
ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е
ул. Комиссаржевской, 15
ул. К. Маркса, 74, 76, 98
ул. Никитинская, 7, 16а
ул. Студенческая, 34
Советский район
До 28 августа
ул. Машиностроителей, 82б
ул. 9 Января, 131, 133
Коминтерновский район
До 28 августа
пер. Здоровья, 88а
Ленинский район
до 27 августа
ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а
ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91
ул. Гродненская, 2, 65
ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5
ул. Краснознаменная, 10, 12, 15
ул. Платонова, 7
ул. Свободы, 10, 31
ул. Кольцовская, 70
ул. Куцыгина, 6, 21, 27
ул. Красноармейская, 17, 27, 60
ул. Станкевича, 38, 40
ул. Кирова, 8, 10, 22, 24
ул. Пушкинская, 41, 45
До 28 августа
ул. Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90
ул. Краснознаменная, 167, 171
ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132
До 31 августа
ул. 121-й Стрелковой Дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60
ул. Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55
ул. Маршала Неделина, 25, 27, 27б
Железнодорожный район
До 30 августа
ул. Артамонова, 12, 12а, 34б, 38б;
Б. Хмельницкого, 26а; пер. Б. Хмельницкого, 7
ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4;
пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в.