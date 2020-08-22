У кого из воронежцев не будет горячей воды с 24 до 31 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские коммунальщики продолжают ремонт теплотрасс и котельных к осеннее-зимнему сезону. В последнюю неделю августа не будет горячей воды по следующим адресам:

Центральный район

До 27 августа

ул. К. Маркса, 45а

ул. 25 Октября, 15, 31, 41а

ул. Б. Стрелецкая, 20д

ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е

ул. Комиссаржевской, 15

ул. К. Маркса, 74, 76, 98

ул. Никитинская, 7, 16а

ул. Студенческая, 34

Советский район

До 28 августа

ул. Машиностроителей, 82б

ул. 9 Января, 131, 133

Коминтерновский район

До 28 августа

пер. Здоровья, 88а

Ленинский район

до 27 августа

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а

ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91

ул. Гродненская, 2, 65

ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5

ул. Краснознаменная, 10, 12, 15

ул. Платонова, 7

ул. Свободы, 10, 31

ул. Кольцовская, 70

ул. Куцыгина, 6, 21, 27

ул. Красноармейская, 17, 27, 60

ул. Станкевича, 38, 40

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24

ул. Пушкинская, 41, 45

До 28 августа

ул. Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90

ул. Краснознаменная, 167, 171

ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132

До 31 августа

ул. 121-й Стрелковой Дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60

ул. Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55

ул. Маршала Неделина, 25, 27, 27б

Железнодорожный район

До 30 августа

ул. Артамонова, 12, 12а, 34б, 38б;

Б. Хмельницкого, 26а; пер. Б. Хмельницкого, 7

ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4;

пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в.