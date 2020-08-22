В фестивале "Воронеж фольклорный" приняли участие более 140 умельцев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Завершился третий губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». В этом году из-за коронавирусных ограничений творческий марафон проходил в онлайн-формате в течение двух месяцев. В нем приняли участие более 140 умельцев и фольклорных артистов.

Мастера-ремесленники, творческие коллективы из всех районов области представили видеопрезентации в трех номинациях: «Незабытая старина», «Песенно-обрядовое наследие», «Ремесло в радость». В своих работах участники рассказали об уголках крестьянского быта, размещенных в учреждениях культуры, провели ремесленные мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества, познакомили с фрагментами календарных и бытовых обрядов. Всего представили 125 видео, которые посмотрели 5742 пользователей. Лидером по количеству презентаций и просмотров стала номинация «Ремесло в радость», где мастера декоративно-прикладного творчества делились секретами изготовления глиняных и деревянных игрушек, домотканых ковров.

На фестивале провели творческую лабораторию, которую провели заведующая кафедрой этномузыкологии Воронежского института искусств Галина Сысоева, народный мастер Воронежской области Елена Матвеева и заведующая отделом фольклора и ремёсел Воронежского областного центра народного творчества и кино Вера Галюк.