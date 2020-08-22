Под Воронежем глава села продал муниципальное имущество в 4,5 раза дешевле

На махинациях с муниципальным имущество поймали главу поселка Колодезный в Каширском районе.

В июне 2018 года глава поселка по предварительному сговору со своим сыном передал в собственность подконтрольной им коммерческой организации под занятия спортом здание мастерской и земельный участок под ним. Организовав при этом фиктивную оценку данных объектов с заниженной стоимостью в 4,5 раза, а именно общей стоимостью 1 522 685 рублей.

Следователи провели судебную экспертизу оценки. Согласно заключению экспертов, по состоянию на июнь 2018 года, рыночная стоимость мастерской без учета НДС составляла 7 093 797 рублей, земельного участка - 540 384 рубля, то есть общая стоимость объектов - 7 634 181 рубль.

После получения заключения экспертов, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передали из следственного отдела Нововоронежа во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Воронежской области. Экс-главу поселка и его сына задержали.