По полмиллиона ни за что: воронежский адвокат за взятки обещал отмазать от тюрьмы и продвинуть по службе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи возбудили два уголовных дела на 55-летнего воронежского адвоката за мошенничество в крупном размере.

В сентябре 2019 года адвокат, получив от органа следствия информацию о назначении в рамках уголовного дела психолого-психиатрической экспертизы подследственного, ввел его родственников в заблуждение, что за 500 тыс рублей договорится с сотрудниками лечебного учреждения, где будет проводиться экспертиза, о признании подзащитного невменяемым. С сентября по октябрь 2019 года он получил эти полмиллиона и распорядился ими по своему усмотрению. Кстати, по результатам проведенной экспертизы его подзащитный был признан вменяемым и осужден.

Кроме того, в июле 2020 года адвокат ввел в заблуждение сотрудницу полиции, сообщив ей, что находится в доверительных отношениях с должностными лицами ГУ МВД России по Воронежской области и за 500 тыс рублей сможет решить вопрос с ее переводом на другую должность. При получении первых 100 000 рублей от сотрудницы полиции адвоката задержали силовики.