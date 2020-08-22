Аферисты сняли 215 тыс рублей с карты воронежца, пытавшегося защитить ее от "сомнительной активности"

За 21 августа аферисты обманули 12 жителей Воронежской области. Причем дистанционно: по телефону или в интернете.

67-летнему мужчине позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и рассказал старую байку, что на его карте зарегистрирована подозрительная активность и необходимо произвести ряд действий, чтобы защитить банковский счет от сомнительных операций. Пенсионер сообщил защитные коды карты и его расчетного счета испарилось около 215 тысяч рублей.

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