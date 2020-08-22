Воронежских артистов, художников и писателей отметили правительственными наградами

Юрия Андросова отметили почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм» Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 августа в музее-усадьбе Веневитинова вручили правительственные награды культурным работникам, которые внесли значительный вклад в процветание региона.

Почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм» получили дирижер Юрий Андросов, преподаватель колледжа имени Ростроповичей Олег Мильман, а накануне его вручили артисту театра юного зрителя Виктору Копосову, отметившему 85-летие.

Знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» вручили артисту драмтеатра Вячеславу Зайцеву.

Почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» получил писатель Виктор Будаков.

Почетного звания «Заслуженный артист Воронежской области» удостоены артист театра кукол Владислав Ефанов, артистка театра оперы и балета Юлия Непомнящая, артистка театра юного зрителя Екатерина Тоборовец.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Воронежской области» присвоено преподавателю художественного училища Максиму Аникандрову, скульптору Максиму Дикунову, поэту Галине Умывакиной.

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Воронежской области» удостоены художник-график Валентина Сумина, преподаватель музыкальной школы (колледжа) Наталия Богоявленская, преподаватель Детской школы искусств № 1 Надежда Красикова, директор Колыбельского сельского Дома культуры Виктор Костыркин, руководитель народной цирковой студии «Пластилин» Антонина Костюкова.