В Воронежской области с 23 августа объявили чрезвычайную пожарную опасность

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГУ МЧС Росси по Воронежской области сообщило о введении с 23 августа чрезвычайной пожарной опасности 5 класса – самого высокого. В такой ситуации пожар может вспыхнуть от минимального источника огня и перейти в верховой, который практически невозможно потушить.

За ситуаций будут следить «крылатые инспекторы» - оперативно-рейдовая группа, вооруженная беспилотниками. Тем не менее, спасатели просят жителей региона соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Не разводить костры, не бросать в лесу горящие спички, окурки, не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или другим горючим веществом тряпки. Не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы. Не жечь сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями. Не заправлять горючим топливный бак машины при работающем двигателе.

Если вы обнаружили возгорание в лесу, постарайтесь ликвидировать огонь, позвоните 112 и покиньте опасную зону. Уходите от огня по диагонали от направления его распространения в сторону реки или дороги. Избегайте бурелома и скопления сухих деревьев.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните 01, с мобильного - 112, телефон доверия МЧС - 277-99-00.