Воронежский дайвер в День российского флага прыгнул с триколором с 27 метров

Скриншот с видео в Инстаграм спортсмена

22 августа известный воронежский дайвер Артем Сильченко прыгнул в море с триколором. Так спортсмен поздравил россиян с Днем государственного флага, который отмечается сегодня. Артем Сильченко совершил прыжок в акваторию Ялтинского порта с вышки высотой 27 метров.

Этим захватывающим зрелищем спортсмен открыл Crimea high diving worid cup 2020.

Сильченко не раз становился призером на этапах Кубка мира, в 2015-м выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира в Казани.