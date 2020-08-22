Среднемесячная зарплата за первое полугодие 2020 года в Воронежской области составила чуть больше 35 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Среднемесячная зарплата воронежцев за период январь-июнь 2020 года составила 35168 рублей, сообщил Воронежстат. Это на 5,6% выше ее размера за первое полугодие 2019-го. Конкретно в июне зарплата сложилась в размере 37410 рублей и увеличилась по сравнению с июнем 2019 года на 6,4%.

Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе-июне 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019-го увеличился на 2,1%, в июне 2020-го по сравнению с июнем прошлого года - на 1,9%.

Более высокую зарплату, по сравнению со среднеобластным показателем, в июне получили работники сферы информации и связи - в 1,6 раза больше.

Выше среднеобластного уровня на 45% сложился размер зарплаты финансистов и страховщиков, на 31% – работников химических производств.

Самая низкая зарплата сложилась у скорняков (40% от среднеобластного уровня), текстильщиков (43%), работников, занимающихся производством одежды (51%).

В июне зарплата работников сельского хозяйства составила 89% от средней по области.

Медики и соцработники получили в июне на 4% больше среднемесячного значения, работники сферы образования - на 1% меньше среднеобластного значения.

На 1 августа 2020 года суммарная задолженность по зарплате в В Воронежской области составила 13,3 млн рублей: не доплатили 90 жителям региона.