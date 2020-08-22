Участники федерального автопробега посетили в Воронеже Чижовский плацдарм

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Через Воронежскую область прошел автопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованный Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо». Участники автопробега - ветераны, спортсмены и сотрудники общественной организации посетили в Воронеже места воинской славы - мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм». В1942 году защитник и Воронежа разбили здесь крупные группировки Вермахта. Бои за Чижовку вошли в историю сражений как образец величайшего мужества и героизма советских воинов.

- Этот автопробег – память истории, поклонение необыкновенно великим людям, благодаря которым, сегодня, находясь здесь, у мемориала, мы продолжаем историю и поклоняемся памяти тех, кто не вернулся, - отметил член Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», генерал-майор милиции в отставке Владимир Тимошин.

Из Воронежа автопробег отправился в Ростов-на-Дону.