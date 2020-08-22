Платоновскую премию-2020 получит воронежский режиссер Михаил Бычков

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

22 августа в Воронеже прошло заседание совета по присуждению очередной Платоновской премии. Выбирали из пяти номинантов, среди которых были композитор, прозаик, балетмейстер, литературовед и режиссер.

Члены совета единогласно проголосовали за кандидатуру режиссера, художественного руководителя Воронежского Камерного театра и Платоновского фестиваля Михаила Бычкова.

Михаил Владимирович - лауреат премии имени Станиславского, лауреат фестиваля «Новая драма» за лучшую работу режиссера. Его спектакли неоднократно номинировались на российскую национальную театральную премию «Золота маска». Имеет медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, награжден премией Правительства РФ имени Волкова за вклад в развитие театрального искусства России.

Награду в области литературы и искусстваем у присудили «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова».

Премию в миллион рублей, диплом и нагрудный знак вручат Михаилу Бычкову в дни 10-го Платоновского фестиваля, который пройдет в Воронеже с 13 по 27 сентября.

Напомним, в прошлые годы лауреатами Платоновской премии становились писатели Борис Екимов, Алексей Иванов и Андрей Битов, режиссер Лев Додин, музыкант Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, кинорежиссер Александр Сокуров, режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова, театральный художник Эдуард Кочергин.