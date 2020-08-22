Решил покататься: пьяный воронежец угнал чужой мотоцикл

На днях 24-летний воронежец не обнаружил оставленного на улице мотоцикла. «Хонду» угнали ночью с Пушкинской.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Его задержали дома. Ранее судимый за аналогичные преступления 43-летний воронежец признался, что был пьян, проходя мимо мотоцикла, решил покататься. Потом передал транспортное средство на хранение своему родственнику, проживающему в Новоусманском районе. Похищенный мотоцикл нашли.

А угонщику грозит до шести лет заключения.