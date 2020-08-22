В Воронежской области коронавирусом заразились еще 94 человека и 97 выздоровели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К 22 августа в Воронежской области стало еще на 94 заболевших ковидом больше, такие цифры привел сегодня федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала наблюдений диагноз коронавирус подтвердили у 13244 жителей Воронежской области. За прошедшие сутки выписали 97 пациентов, всего с начала пандемии победили болезнь 11,8 тысяч человек. 119 пациентов умерли.

Напомним, на днях на карантин закрыли общежитие №4 ВГУ на ул.Фридриха Энгельса, где коронавирусом заболел студент.