Воронежский «Факел» в скучном матче проиграл «СКА-Хабаровску»

Матч со "СКА-Хабаровском" для "Факела" закончился очередным скучным проигрышем. Фото: с сайта ФК "Факел"

Очередную невыразительную игру продемонстрировал «Факел». Казалось, что в матче со столичным «Велесом» прорезались интересные комбинации. Но матч на Дальнем Востоке показал, что все вновь вернулось на круги своя. Такое впечатление, что большую часть встречи представители воронежской команды не играли, а резину тянули. Скучную, им давно надоевшую.

В первом тайме можно вспомнить разве что активные действия Гаджимурадова. Игрок хабаровчан пару раз опасно приложился по воротам Кортнева, но наш вратарь был на высоте. Нулевая ничья по итогам первой половины матча абсолютно справедлива.

Во второй половине встречи игра опять протекала без опасных моментов, пока на 70 минуте после хорошего прорыва по флангу хабаровчан не последовала точная передача в центр штрафной, оставшийся голым, и Барков спокойно покатил мяч мимо Кортнева в угол ворот – 0:1.

Счет после этого не изменился. Хозяева поля особо не рвались забивать второй, а футболисты «Факела» не были в состоянии создать хоть какую-то остроту у ворот соперника.

Можно было бы списать такую игру на акклиматизацию после дальнего перелета, если бы она не была правилом, а матч с «Велесом» - исключением. «Факел» прочно закрепился в нижней части таблицы ФНЛ, и надо признать – по делу.

31 августа «Факел» встретится в гостях с «Чайкой» из Песчанокопского. Кто не знает – это село Ростовской области.