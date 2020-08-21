Воронежские школьники на каникулах посещают экскурсии по экологии

фото со страницы сообщества "Активисты д\о "Росток" МБОУ "СОШ с УИОП №13" соцсети "Вконтакте"

Летние каникулы отсчитывают последние деньки, а воронежские школьники используют их как возможность в интересной форме изучить различные науки. С этой целью активисты из школы №13 второй год реализуют проект «Малый университет».

В прошлом году ребята осваивали физику и химию. В этом году мальчишки и девчонки в возрасте от 12 до 15 лет посещают экскурсии по экологии. Например, они в увлекательной форме познакомились с мирным атомом и проблемами переработки вторичных материалов, узнали, какие растения можно посадить на пришкольном участке. Пообщались с экологами и фармацевтом.