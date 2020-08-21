В Воронеже «Газель» врезалась в стоящий КамАЗ

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Днем в пятницу, 21 августа, на улице Героев Сибиряков произошла серьезная авария. Грузовая «Газель» на всем ходу въехала в стоящий по ходу движения на обочине КамАЗ. Удар был настолько сильным, что кабина оказалась смятой почти до задней стены. Находившийся в ней 25-летний водитель только чудом не погиб на месте. Для извлечения его из покареженного салона потребовалась помощь спасателей. У пострадавшего многочисленные травмы. С места аварии его забрала скорая.

Сейчас причины аварии выясняют сотрудники полиции.

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