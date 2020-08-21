За день в Воронежской области произошло три аварии с участием несовершеннолетних байкеров

За последние сутки на дорогах Воронежской области в трех ДТП пострадали четыре несовершеннолетних мотоциклиста и их пассажиры.

В четверг, примерно в 21.40 у дома 4 по ул. Ивана Квасова в Боброве 14-летний водитель мотоцикла «Альфа» столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Лада Приора» под управлением 29-летнего местного жителя. В аварии юный мотоциклист получил ранения различной степени тяжести и попал в больницу.

Как отмечают в Госавтоинспекции, во всех происшествиях мототранспортные средства не были зарегистрированы как положено, а дети сели за руль без прав. Кроме того, чаще всего несовершеннолетние байкеры не пользуются шлемами и не знают правил дорожного движения.

Полицейские напомнили, что на дорогах региона продолжаются рейды по профилактике ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых особое внимание уделяется именно несовершеннолетним мотоциклистам

- В отношении несовершеннолетних водителей составляются административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Наказание грозит и родителям. В соответствии с ч. 3 ст. 12.7 административного кодекса на них могут наложить штраф в размере 30 тысяч за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Кстати, подростки, достигшие 16-летнего возраста, с согласия родителей, могут пройти обучение на право управления транспортными средствами категории «М» в автошколах, и после сдачи всех экзаменов в подразделении Госавтоинспекции получить соответствующее водительское удостоверение.