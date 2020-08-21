В Воронежской области вор-бродяга забрался в магазин, чтобы приодеться

Сотрудница магазина одежды в Поворино, придя утром на работу, обнаружила пропажу денег из кассы и одежды с вешалок. По ее заявлению на место прибыли оперативники, которые восстановили картину преступления и приступили к поискам подозреваемого.

Его нашли в соседнем, Борисоглебском районе. Подозреваемым оказался 34-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за кражи. Он рассказал, что, зная, что магазин не оборудован сигнализацией и видеокамерами, проник внутрь помещения, выбрал себе одежду по размеру и взял из кассы 30 тысяч рублей. На преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.

- Полицейским удалось установить, что злоумышленник родом из Ростовской области, однако длительное время проживал на территории Ставропольского края, а на территорию нашего региона прибыл из Саратова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.