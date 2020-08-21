Воронежских водителей проверят на трезвость

Останавливать будут все машины на выбранном участке дороги Фото: из архива «КП»

В ночь с пятницы на субботу в Воронеже сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все автомобили, чтобы проверить их водителей на наличие алкогольного опьянения. Если у инспектора возникнет подозрение в нетрезвости водителя, ему предложат пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, а в случае выявления признаков наркотического опьянения - медицинское освидетельствование.

С начала года в ходе таких рейдов выявлено 766 нетрезвых водителей, включая тех, кто отказался от медицинского освидетельствования и совершил данное нарушение повторно.

По данным ГИБДД, за семь месяцев на дорогах областного центра произошло больше 40 аварий с участием нетрезвых водителей. В результате ДТП погибли 13 и получили ранения 65 человек.