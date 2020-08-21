Завершилось расследование дела экс-заместителя руководителя воронежского регионального департамента труда и занятости населения

Заместитель прокурора Воронежской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Масловой, бывшего замруководителя регионального департамента труда и занятости населения. Экс-чиновницу обвиняют в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

Напомним, уголовное дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия чиновница с июня по ноябрь 2017 помогала своему знакомому, используя служебное положение.

- После его вмешательства 8 иностранным гражданам из государств ближнего зарубежья на основании подложных документов, в которые были внесены недостоверные сведения, выданы свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время указанные свидетельства аннулированы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Дело направляется на рассмотрение в Коминтерновский суд.