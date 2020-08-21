В лесу под Воронежем откопали древнерусское поселение 14 века

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В пригородном лесу, расположенном на территории Рамонского района, еще в 2011 году обнаружили древнерусское поселение 14-го века. В августе этого года на месте работали сотрудники археологического музея ВГУ. За это время, по словам руководителя работ Виктора Токмакова, расчищен культурный слой поселения. Среди обнаруженных находок - части керамики, монеты середины 14 - начала 15 века, фрагменты ножа, бронзового браслета, кресты и другие предметы быта. Теперь специалистам предстоит кропотливая работа по изучению и описанию древних артефактов.

На протяжении всех работ на месте раскопок за пожарной и санитарной безопасностью наблюдали государственные лесные инспекторы Воронежского лесничества.