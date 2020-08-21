Жительнице воронежской многоэтажки грозит штраф за нарушение губернаторского указа

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жительнице одной из квартир дома №38д корп.1 по улице Артамонова в Воронеже грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей за нарушение губернаторского указа о режиме самоизоляции и ограничениях в связи с эпидемией коронавируса.

О нарушении стало известно, когда в адрес государственной жилищной инспекции Воронежской области поступил протокол общего собрания собственников многоэтажки, датированный 8 августа – периодом, когда на территории региона действовал запрет на проведение массовых мероприятий. Согласно документу, в собрании приняли участие 238 человек.

Инспекция провела расследование и выяснила, что инициатором проведения собрания выступила собственница одной из квартир. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нее дела об административном правонарушении.