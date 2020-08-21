В Воронеже слесарь спас на пожаре семилетнего мальчика

Балкон сгорел, но мальчик, находившийся в квартире, серьезно не пострадал. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В региональном ГУ МЧС рассказали о том, что на пожаре на улице Шендрикова Советского района, случившемся 20 августа, настоящим героем показал себя местный слесарь. Напомним, ЧП случилось среди бела дня. Предположительно, из-за поломки кондиционера загорелась балконная дверь и окно.

Как оказалось, в это время в квартире был только семилетний мальчик, смотревший телевизор. Когда пошел сильный дым, он высунулся в открытое окно.

К счастью, ребенка увидел слесарь Евгений Филеш. И у него под рукой оказалась раздвижная лестница. Мужчина вынес мальчика из окна во двор. В итоге ребенок серьезно не пострадал.

Мужественного слесаря в МЧС планируют представить к награде.

Напомним, еще больший героизм ранним утром 19 августа проявил житель дачного поселка у села Новоживотинное Рамонского района Ярослав Комов. Загорелся дом его соседей – пожилой пары. Мужчина вытащил пенсионеров – для этого ему пришлось ломом высадить решетки у окон.

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