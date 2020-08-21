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Врачи планируют привить от гриппа почти 1,4 миллиона жителей Воронежской области

Группам риска прививки оплатит бюджет
Елена ФедяшеваЕлена ФедяшеваЕленаФедяшева
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Прививку рекомендуют делать до ноября

Прививку рекомендуют делать до ноября

Фото: из архива «КП»

Эпидемиологи подвели итоги эпидсезона 2019-2020 года. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость в период с января по август не превышала среднемноголетних данных. Всего ОРВИ заболело 186166 и гриппом – 514 человек.

Врачи уверены, что такое эпидблагополучие – результат масштабной вакцинации от гриппа, проведенной накануне подъема заболеваемости.

- Превышение эпидемического порога наблюдалось на протяжении 2 недель наблюдения в первой половине февраля - 6-7 недели наблюдения (3.02-16.02.2020г.), эпидемический порог среди совокупного населения Воронежской области был превышен – на 18,9-10,6% соответственно, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Предстоящей осенью планируется привить от сезонных болезней не менее 1 395 000 человек, в том числе в рамках национального календаря профилактических прививок –1 046 700 человек из групп риска.

Группы риска получат прививку бесплатно, ее оплатит бюджет. Это дети с 6 месяцев, учащиеся 1 – 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

По рекомендации ВОЗ в состав вакцины включат штаммы:

- вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

- вирус, подобный штамму A/HongKong/2671/2019 (H3N2);

- вирус, подобный штаммутипа B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

По сравнению со штаммами, которые были включены в состав гриппозных вакцин в эпидемическом сезоне 2019-2020гг, все штаммы обновлены.