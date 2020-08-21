Губернатор Воронежской области заявил, что страшного карантина после 20 сентября не будет

Оптимизм губернатора основан на том, что число людей, попадающих в больницу, в нашей области снизилось в пять раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время в определенных кругах воронежского общества ходят разговоры, что нынешняя ситуация с коронавирусом – еще цветочки. Ягодки, по мнению пессимистов, начнутся осенью, с новой волной заболеваний. Причем откуда-то даже появилась конкретная дата, когда введут новые суровые ограничительные меры, - 20 сентября.

Губернатор Александр Гусев эти слухи развеял:

- Никаких оснований для страхов, что после 20 сентября все закроется на карантин, нет. И мы такой сценарий не рассматриваем, - заявил он. - У нас ежедневная госпитализация снизилась с около 250 человек до примерно 50. То есть в пять раз, а это важный показатель. К тому же надежды возлагаются на российскую вакцину. Буду ли я себе е делать? Конечно, но вперёд очереди лезть не собираюсь. Сначала ее бесплатно должны получить группы риска и, разумеется, для таких людей это добровольно.

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