Воронежцев ждет неделя бесплатных консультаций по оформлению недвижимости

В честь 20-летия Кадастровой палаты в течение недели , с 24 до 28 августа, воронежцы смогут получить бесплатные консультации сотрудников Кадастровой палата и Росреестра. Горячая линия будет работать ежедневно с 11:00 до 12:00.

В понедельник, 24 августа, специалисты будут ждать вопросов по приему и выдаче документов по услугам Росреестра, выездному приему и курьерской доставке.

Во вторник можно задать вопросы по кадастровому учету и регистрации прав земельных участков, межеванию земель и определению их кадастровой стоимости.

Если не знаете, как оформить гараж или дом по «дачной амнистии», то на «горячую линию» звоните в среду.

26 августа специалисты разъяснят оформление объектов капитального строительства как жилого, так и нежилого назначения.

Как исправить техническую или реестровую ошибку в ЕГРН? Что делать, если документы на недвижимость были утеряны? Как узнать собственника объекта и получить выписку за несколько минут? Ответ на эти вопросы можно получить в четверг.

Последний день, 28 августа, будет посвящен вопросам Реестра границ и Земельного надзора. Специалисты расскажут о внесении в Реестр недвижимости зон с особыми условиями использования территорий, границ населенных пунктов и многих других.

Граждане также смогут узнать: где должен находиться забор соседа и куда жаловаться на самовольное занятие земельных участков.

Задавайте свои вопросы по телефонам:

8 (473) 327-18-92 − Кадастровая палата Воронежской области

8 (473) 210-76-25 − Управление Росреестра по Воронежской области