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Общество

Горожанам предлагают обсудить Генплан Воронежа на 2021-2041 годы

С ним можно ознакомиться на сайте администрации и на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин»
фото Т. Подъяблонской

фото Т. Подъяблонской

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление «О проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021- 2041 годы».

– Это не очередное внесение изменений, а именно новый, актуализированный генеральный план на предстоящий 20-летний период, – отметила руководитель комиссии по подготовке проекта Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, руководитель управления главного архитектора администрации Воронежа Людмила Подшивалова. – Исторически Воронеж развивается компактно на достаточно ограниченных территориях. Это большое преимущество, которое необходимо сохранить и использовать для эффективного развития. Поэтому одним из основополагающих аспектов генплана является то, что развитие Воронежа будет идти по сценарию «Компактного города» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий.

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