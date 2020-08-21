Горожанам предлагают обсудить Генплан Воронежа на 2021-2041 годы

фото Т. Подъяблонской

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление «О проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021- 2041 годы».

– Это не очередное внесение изменений, а именно новый, актуализированный генеральный план на предстоящий 20-летний период, – отметила руководитель комиссии по подготовке проекта Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, руководитель управления главного архитектора администрации Воронежа Людмила Подшивалова. – Исторически Воронеж развивается компактно на достаточно ограниченных территориях. Это большое преимущество, которое необходимо сохранить и использовать для эффективного развития. Поэтому одним из основополагающих аспектов генплана является то, что развитие Воронежа будет идти по сценарию «Компактного города» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий.

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