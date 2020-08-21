Воронежцев приглашают на "Ночь летучих мышей"

Фото предоставлено Центром охраны животных "Наша природа"

В пятницу, 28 августа, в Воронеже пройдет уже полюбившееся горожанам мероприятие – «Ночь летучих мышей». Местом проведения на этот раз станет Воронежский зоопарк. Организаторы уточняют, что мероприятие совершенно бесплатное и просят не попадаться на уловки недобросовестных посредников, просящих перевести им деньги за участие. Единственное, что действительно потребуется сделать, так это пройти регистрацию по ссылке: vk.cc/ayzDwo

В программе Ночи – рассказы (правдоподобные и не очень) о летучих мышах, знакомство с их образом жизни, игры, мастер-классы, фото на память со светящимися крыльями летучки. Профессиональные зоологи расскажут гостям о том, как правильно помогать попавшим в беду мышам, как не растеряться, если летучие мыши выбрали именно вашу квартиру, чердак или сад для своего отдыха. И еще много-много интересного. Желающие смогут купить на память сувениры. Все средства от их продажи пойдут на помощь диким животным, находящимся на лечении в Центре охраны животных «Наша природа».

С собой желательно иметь:

- удобную и теплую одежду для прогулки вечером;

- любую х/б вещь для нанесения рисунка акриловыми красками;

- немного наличных денег на мышиные сувениры;

- фонарик; - фотоаппарат.

Площадка с сувенирами будет доступна с 14.00 часов. Начало мероприятия в 17.00.