В Воронеже родители в наступающем учебном году не будут платить за охрану школ

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Охрану всех воронежских школ с 1 сентября будет оплачивать городской бюджет. Причем деньги направят на оплату услуг профессионалов. Об этом стало известно в ходе встречи мэра Воронежа Вадима Кстенина с депутатами городской Думы

Ранее предполагали с этой даты обеспечить за счет городского бюджета охрану самых крупных школ, а остальных – позже (с 1 января и с 1 сентября 2021 года). Однако родители, учителя и директора справедливо задали вопрос – почему такое неравенство?

– Депутаты полностью поддерживают этот проект и это решение администрации. Однако когда стало известно о том, что оно будет реализовываться постепенно, я получил большое количество обращений от родителей учеников, от педагогических коллективов, которые хотели бы, чтобы этот процесс шел максимально справедливо. Да, все школы разные: есть большие, где профессиональная охрана особо актуальна, и они должны быть в приоритете с учетом ограниченности бюджетных средств, но просьбы родителей и учителей распространить эту практику на все учреждения абсолютно логичны, – выразил общее мнение народных избранников заместитель председателя гордумы Алексей Пинигин.

– Мы не вошли в первый список учреждений, хотя у нас обучается большое количество детей. Родители, конечно, в основном с пониманием относятся к тому, что у города не всегда есть возможность сделать все одновременно, но я все-таки хотела бы, чтобы все школы получили бюджетное финансирование на оплату охраны уже сейчас, – заявила Марина Бочарова, директор гимназии им. академика Н.Г.Басова.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в свою очередь сообщил, что в мэрии решили эту несправедливость устранить, - оплачивать услуги охраны будут всем школам столицы Черноземья:

– Администрация получила обращения граждан, как напрямую, так и через депутатов гордумы, мы изучили мнения людей, которые звучали в соцсетях, и главное – проанализировали финансовое состояние бюджета и заручились поддержкой губернатора Воронежской области Александра Гусева. В итоге смогли принять это решение, – заявил глава города.

Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая сообщила, что на оплату охраны всех 120 школ Воронежа (в общей сложности это 138 отдельно стоящих зданий) уйдет не менее 161,4 миллиона рублей в год.

– Эта цифра рассчитана, исходя из необходимости обеспечить на крупных школах с большим количеством учеников по два поста охраны, таких объектов – 32. В остальных учреждениях будет по одному посту, – добавила она.

Депутат Воронежской гордумы, председатель постоянной комиссии по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий Сергей Колиух высоко оценил решение мэрии и отметил, что это формировать бюджет с такими социально значимыми дополнительными расходами будет и приятно, и почетно:

– Впервые за десятилетия мы все вместе смогли добиться того, что все школы Воронежа получат профессиональную охрану за счет бюджета, а не за добровольные пожертвования родителей. Во многом это стало возможно и благодаря той огромной работе по оздоровлению бюджета, которую администрация и гордума системно и последовательно проводили на протяжении последних нескольких лет. Мы вместе очистили от долгов наши коммунальные предприятия, кардинально снизили объем кредитов местного бюджета, чтобы эта критичная нагрузка перестала душить муниципальную экономику.