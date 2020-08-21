Антициклон с севера принесет в Воронеж практически идеальную погоду

Еще про крайней мере неделю можно наслаждаться почти идеальной погодой уходящего лета. Фото: из архива «КП»

В Воронежском гидрометцентре рассказали о том, какой будет погода в ближайшие дни. Надо сказать, пока жаловаться на «небесную канцелярию» нечего.

- Холодные массы с севера скоро будут вытеснены теплым антициклоном, приходящим в нашу область с северо-востока, - рассказал дежурный синоптик регионального гидрометцентра. – А вслед за ним на будущей неделе ожидается ветер с юга. Он будет еще более теплым. Так что днем погода будет держаться в районе 25-30 градусов. А вот ночи будут уже холодными – в районе 11-13 градусов. Но другого ждать не приходится, осень так или иначе уже дает о себе знать. Комфортная погода продлится, предположительно, как минимум, до конца следующей недели.

В субботу, 22 августа, ночью будет пасмурно при +11 градусах. Днем солнце поборется с облаками. Они то будут закрывать его, то «отпускать на волю». При этом будет идеальная температура - +25 градусов.

Ночью в воскресенье, 23 августа, снова будет пасмурно, но уже чуть теплее, - +12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +26. Опять же при переменной облачности.

В ночь на понедельник, 24 августа, опять луны не будет видно из-за облаков, температура будет держаться в районе 11 градусов. А вот днем синоптики уже обещают жару до +28 градусов. Солнце будет периодически нырять в облака.

Ночь на вторник, 25 августа, ничем не будет отличаться от той, что была сутки назад, - +11 градусов и пасмурно. А вот днем северо-восточный ветер сменится на восточный. И воздух может прогреться аж до +29 градусов. Солнце опять время от времени будет прятаться в тучи.