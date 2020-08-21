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Общество

Еще один житель Воронежской области умер от коронавируса

За прошедшие сутки заразились 97 человек
Юрий КозловЮрийКозлов
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Болезнь продолжает уносить жизни, но выздоровевших за сутки все же больше, чем зараженных.

Болезнь продолжает уносить жизни, но выздоровевших за сутки все же больше, чем зараженных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным сайта СтоКоронавирус.РФ 20 августа в Воронежской области заразились коронавирусом 97 человек. В то же время число выздоровевших больше – 126.

К сожалению, за минувшие сутки не обошлось без летальных исходов. От коронавируса умер еще один наш земляк. Число жертв этой болезни в Воронежской области уже перевалило за сотню.

Напомним, на недавнем заседании оперативного штаба и.о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева сообщила, что у 54 процентов зараженных болезнь протекает с симптомами ОРВИ, еще 26% людей, у которых диагностировали коронавирус, чувствуют себя практически здоровыми. А у 10 процентов наших земляков, по ее словам, уже выработался иммунитет к COVID-19.

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