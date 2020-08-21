В Воронеже 7-летнюю девочку на «зебре» сбили две машины

На место ДТП сбежались люди. Фото: кадр с видео

В четверг, 20 августа, в 20.20 у дома № 3 на улице Теплоэнергетиков в микрорайоне Шилово в аварии пострадала маленькая девочка. Видео последствий аварии выложили в Сеть. Очевидцы сообщают, что ребенок выбежал на дорогу. В полиции другие сведения:

- 69-летний водитель «Киа-Рио» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил семилетнюю девочку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу, придерживая самокат, вместе с мамой. От удара ребенка отбросило на ехавшую по встречной полосе «Ладу-Гранту», которой управлял 25-летний мужчина. Девочку отвезли в больницу.

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