В Воронежской области столкнулись «КамАЗ» и «Чери»: ранены шесть человек

Шестерых раненых на скорой отвезли в местную больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 20 августа, в 16.30 на 19 километре трассы «Дон» в Лискинском районе произошла авария.

- 56-летний шофер «КамАЗа-55102», житель Панинского района, поворачивал налево и не уступил дорогу «Чери Вэри» ехавшему слева по главной дороге, которым управлял 26-летний житель Богучарского района. В результате машины столкнулись. Оба водителя попали в больницу. Туда отвезли также четырех пассажиров «Чери»,: 21- и 37-летних жителей Лискинского района, 37-летнего мужчину из Оренбургской области и 24-летнего жителя Петропавловского района, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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