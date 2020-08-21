В Воронеже ночью сгорела «Шкода», а в области – еще три машины

В ночь на 21 августа в Воронежской области сгорели четыре машины.

В 22.40 20 августа ЧП случилось в селе Левая Россошь Каширского района. Горел «ВАЗ-2102». Пожар потушили в 23.12, но к тому моменту огонь полностью уничтожил машину.

В 23.23 в селе Воронцовка на переулке Школьный загорелся «Ауди-80». Пожар потушили быстро – в 23.30. Пламя успело повредить только моторный отсек на площади два квадратных метра.

В 00.20 21 августа на улице Менделеева Левобережного района вспыхнул «Шкода-Фабия». Пожар ликвидировали в 00.28. Машина к тому времени сгорела полностью.

Пострадавших во всех этих ЧП не было.

А вот на трассе «Дон» в Павловском районе пожар в «ГАЗели-Некст» отправил на больничную койку ее водителя. Автомобиль загорелся в 2.27 21 августа, в 2.54 его потушили. Шофера отвезли в Павловскую ЦРБ.

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