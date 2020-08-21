Главный полицейский Воронежской области в 2019 году заработал в 1,5 раза меньше, чем его жена

Михаил Бородин. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 20 августа, на сайте регионального ГУ МВД выложили декларацию о доходах за 2019 год главного воронежского полицейского Михаила Бородина.

По официальным данным, руководитель полицейского главка в прошлом году заработал 2,84 миллиона рублей (в 2018-м – 2,57 млн.). То есть, примерно те же деньги. Стабильно. Но вот только эти доходы бледнеют перед заработком супруги. Жена главного полицейского в 2019 году разбогатела на 4,48 миллиона рублей, что по сравнению с 2018-м (2,61 млн.) - огромный скачок вперед.

Михаил Бородин – владелец квартиры площадью 101, 7 квадратных метра (ею также пользуется его жена) и автоприцепом. У супруги главного полицейского в собственности находится земельный участок на 1125 «квадратов» и место для машины. Кроме того, в пользовании у четы Бородиных находится служебная квартира площадью 93,6 кв.м.

По сравнению с другими руководителями региональных силовых структур доход Михаила Бородина выглядит скромно. Прокурор Воронежской области Александр Гулягин, к примеру, заработал в 2019 году несколько больше - 3,5 млн рублей. Руководитель регионального управления Следственного комитета Кирилл Левит отчитался о доходе в 6,63 миллиона рублей. И уж совсем бледно выглядит заработок Бородина на фоне декларации председателя Воронежского областного суда Василия Тарасова – 19 миллионов рублей. Правда, служитель Фемиды в 2019 году активно распродавал имущество.

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