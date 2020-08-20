Воронежского художника с 60-летием поздравил Зураб Церетели

Воронежского художника Александра Золотых с юбилеем поздравил Президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Александр Сергеевич отмечает 60-летие!

- Признанный мастер сюжетных картин, пейзажа, натюрморта, работающий в традициях классической русской живописи, Вы вносите большой вклад в развитие и сохранение художественного пространства региона. Академическое сообщество ценит Вашу активную жизненную позиции и преданность делу, - отметил Зураб Константинович.

Александр Золотых родом из села Синие Липяги Нижнедевицкого района. Окончил Московский институт имени Сурикова. Участник областных, зональных, региональных, всероссийских, международных выставок. Лауреат областной премии в области литературы, искусства, архитектуры, журналистики, народного творчества имени Кольцова. Преподает в Воронежском художественном училище.