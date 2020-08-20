Воронежцы могут посмотреть в Костенках выставку, посвященную Бунину

В выставочном зале музея-заповедника «Костенки» открылась выставка «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». Экспозиция посвящена 150-летию нашего прославленного земляка, писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина. Создатели выставки предлагают воронежцам «услышать» строки мастера в необыкновенных картинах природы благодатного Подстепья и в засушенных растениях, здесь произрастающих.

- Воспитываясь и живя в русской культуре, мы с детства подсознательно, буквально из русского воздуха, впитываем в себя тот огромный духовный пласт, который оставил нам в наследие Иван Алексеевич, - отметили в музее. - Посетители смогут услышать на выставке стихи нашего земляка в исполнении студентов Воронежского педагогического университета.

Основой выставки стали предметы фондов двух музеев-заповедников Воронежской области. «Костенки» предоставил художественные фотографии и картины природы, а «Дивногорье» - гербарии растений и коллекцию насекомых.

Выставка продлится до 8 ноября.